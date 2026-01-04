Сергій Кислиця стане першим заступником керівника Офісу Президента
Президент України Володимир Зеленський заявив про кадрове рішення щодо призначення Сергія Кислиці на посаду першого заступника керівника Офісу Президента
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.
Окрім цього він поінформував про робочу зустріч із дипломатом та обговорення подальших напрямів співпраці.
Під час зустрічі сторони зосередилися на питаннях дипломатичної діяльності та можливостях посилення цього напряму в межах Офісу Президента. Зокрема, йшлося про забезпечення стабільної комунікації з міжнародними партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонніх відносин і координацію роботи з Міністерством закордонних справ України.
Володимир Зеленський уточнив, що після призначення Сергій Кислиця продовжить брати участь у переговорному процесі. Такий формат роботи має зберегти наступність у міжнародних контактах та використання напрацьованого дипломатичного досвіду.
Сергій Кислиця раніше працював на дипломатичних посадах і має досвід представництва України на міжнародній арені.
Раніше повідомлялося, президент Володимир Зеленський оголосив про призначення Дениса Шмигаля новим міністром енергетики та віцепрем'єр-міністром України, підкресливши необхідність системності у роботі енергетичної галузі після його досвіду в Міністерстві оборони.
Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. У свою чергу, Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.
Окрім того, ввечері у п'ятницю повідомлялося, новим керівником Головного управління розвідки став Олег Іващенко.