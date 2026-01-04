Фото: Телеграм/Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський заявив про кадрове рішення щодо призначення Сергія Кислиці на посаду першого заступника керівника Офісу Президента

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

Окрім цього він поінформував про робочу зустріч із дипломатом та обговорення подальших напрямів співпраці.

Під час зустрічі сторони зосередилися на питаннях дипломатичної діяльності та можливостях посилення цього напряму в межах Офісу Президента. Зокрема, йшлося про забезпечення стабільної комунікації з міжнародними партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонніх відносин і координацію роботи з Міністерством закордонних справ України.

Володимир Зеленський уточнив, що після призначення Сергій Кислиця продовжить брати участь у переговорному процесі. Такий формат роботи має зберегти наступність у міжнародних контактах та використання напрацьованого дипломатичного досвіду.

Сергій Кислиця раніше працював на дипломатичних посадах і має досвід представництва України на міжнародній арені.

Раніше повідомлялося, президент Володимир Зеленський оголосив про призначення Дениса Шмигаля новим міністром енергетики та віцепрем'єр-міністром України, підкресливши необхідність системності у роботі енергетичної галузі після його досвіду в Міністерстві оборони.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. У свою чергу, Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.

Окрім того, ввечері у п'ятницю повідомлялося, новим керівником Головного управління розвідки став Олег Іващенко.