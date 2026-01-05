12:24  05 січня
На Кіровоградщині поліція затримала наркоділка: йому загрожує до 10 років
10:38  05 січня
На Львівщині зіткнулися два авто: травмовані четверо, серед них діти
09:28  05 січня
У Конотопі п'яний чоловік випадково пошкодив портрет загиблого Героя
UA | RU
UA | RU
05 січня 2026, 12:40

Колишня міністерка Канади стала радницею президента Зеленського

05 січня 2026, 12:40
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишньої міністерки фінансів Канади Христі Фріланд радницею з економічного розвитку

Про це йдеться в указі глави держави, передає RegioNews.

За його словами, Фріланд має великий досвід у залученні інвестицій та проведенні економічних трансформацій.

Президент підкреслив, що її експертиза допоможе Україні зміцнити внутрішню стійкість та прискорити відновлення держави після війни.

Як пише "Економічна правда", Христя Фріланд обіймала посади міністра фінансів і закордонних справ Канади, а також заступника прем’єр-міністра.

Крім того, вона є Спеціальним представником Канади з питань відбудови України.

За інформацією Музею української діаспори, Фріланд має українське походження.

Нагадаємо, Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником Керівника Офісу Президента України.

2 січня президент запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. У свою чергу, Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна призначення міністр Канада радник указ Зеленський Володимир
Сергій Кислиця отримав нову посаду в Офісі Президента
05 січня 2026, 12:00
Буданов підтримував прямі контакти з командою Трампа паралельно з Єрмаком – УП
05 січня 2026, 09:57
Гончаренко: Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ
05 січня 2026, 08:05
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Зеленський тимчасово призначив нового очільника СБУ
05 січня 2026, 14:33
Харків під обстрілом: РФ атакувала енергетичну інфраструктуру п'ятьма ракетами
05 січня 2026, 14:22
Стало відомо, хто може очолити СБУ після Малюка
05 січня 2026, 13:56
Малюк більше не очолює СБУ, але отримав нові завдання від Зеленського
05 січня 2026, 13:28
У Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи: Shahed зачепився за дроти
05 січня 2026, 12:59
На Кіровоградщині поліція затримала наркоділка: йому загрожує до 10 років
05 січня 2026, 12:24
Сергій Кислиця отримав нову посаду в Офісі Президента
05 січня 2026, 12:00
Київ під обстрілом РФ: кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб
05 січня 2026, 11:37
Лише 10% українців підтримують вибори під час війни – опитування
05 січня 2026, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »