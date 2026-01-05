Колишня міністерка Канади стала радницею президента Зеленського

Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишньої міністерки фінансів Канади Христі Фріланд радницею з економічного розвитку

Про це йдеться в указі глави держави, передає RegioNews.

За його словами, Фріланд має великий досвід у залученні інвестицій та проведенні економічних трансформацій.

Президент підкреслив, що її експертиза допоможе Україні зміцнити внутрішню стійкість та прискорити відновлення держави після війни.

Як пише "Економічна правда", Христя Фріланд обіймала посади міністра фінансів і закордонних справ Канади, а також заступника прем’єр-міністра.

Крім того, вона є Спеціальним представником Канади з питань відбудови України.

За інформацією Музею української діаспори, Фріланд має українське походження.

Нагадаємо, Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником Керівника Офісу Президента України.

2 січня президент запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. У свою чергу, Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.