фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "із задоволенням" отримав би ядерне озброєння від партнерів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на інтерв'ю Зеленського Sky News.

Зокрема, українській лідер прокоментував твердження Росії про те, що Україна намагається отримати ядерну зброю від дружніх країн.

"Я із задоволенням прийняв би ядерну зброю від Великої Британії та Франції, але таких пропозицій поки що не надходило", – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на днях Зеленський обговорив із Трампом можливу зустріч із Путіним. Перед цим він повідомив, що готовий зустрітися із російським диктатором, але не у Москві.