У Дніпрі намагалися мобілізувати народного депутата від "Слуги народу" і погрожували йому зброєю

Нардеп від партії «Слуга народу» Роман Каптєлов повідомив, що його зупинили люди у балаклавах і намагались «бусифікувати»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал депутата.

За словами народного депутата, люди не представилися, а один з чоловіків погрожував пістолетом і фізичною розправою.

"Публічно звертаюся як народний депутат України з вимогою невідкладно розібратися в цій ситуації. Сил терпіти це більше немає. Щодня відбувається одне й те саме: люди в балаклавах, без документів і без представлення, зі зброєю – залякують та принижують громадян", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі суд обрав запобіжні заходи двом із трьох працівників ТЦК та СП, яких підозрюють у смертельному побитті 55-річного Олега Лесіна.