У Дніпрі намагалися мобілізувати народного депутата від "Слуги народу" і погрожували йому зброєю
Нардеп від партії «Слуга народу» Роман Каптєлов повідомив, що його зупинили люди у балаклавах і намагались «бусифікувати»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал депутата.
За словами народного депутата, люди не представилися, а один з чоловіків погрожував пістолетом і фізичною розправою.
"Публічно звертаюся як народний депутат України з вимогою невідкладно розібратися в цій ситуації. Сил терпіти це більше немає. Щодня відбувається одне й те саме: люди в балаклавах, без документів і без представлення, зі зброєю – залякують та принижують громадян", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Дніпрі суд обрав запобіжні заходи двом із трьох працівників ТЦК та СП, яких підозрюють у смертельному побитті 55-річного Олега Лесіна.
26 лютого 2026, 16:45
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
27 лютого 2026, 20:45
07 серпня 2025
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
