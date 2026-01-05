Зеленський зустрівся з Кулебою: "Радий, що Дмитро – в команді"

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Володимир Зеленський 5 січня провів зустріч із ексглавою МЗС України Дмитром Кулебою, заявивши, що той "в команді України"

Про це президент написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За його словами, обговорили ситуацію навколо України – як політичну, так і інформаційну.

"Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро – в команді України", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський оголосив низку кадрових змін та "велике перезавантаження", яке торкнеться, зокрема, оборонного сектору, Державного бюро розслідувань і Збройних сил України.

Так, Зеленський запропонував Кирилу Буданову очолити Офіс Президента, а на позицію керівника Головного управління розвідки замість нього був призначений Олег Іващенко, який раніше керував Службою зовнішньої розвідки.

5 січня Зеленський офіційно затвердив Сергія Кислицю на посаду першого заступника керівника ОП.

Окрім цього, президент провів зустріч із Василем Малюком, під час якої вони обговорили можливі кандидатури на роль наступника глави Служби безпеки України. Наразі тимчасово виконувати обов'язки голови СБУ буде начальник Центру спецоперацій "А" Євгеній Хмара.