Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
Китай виходить з тіні: Пекін пропонує Європі власні гарантії безпеки

Я дуже чекав, коли знову на обрії з'явиться Китай. Конкуренція зі Штатами виходить на новий виток. Пекін починає говорити
Фото: pixabay
На зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом китайці акуратно викладають свою рамку щодо російсько-української війни.

Пропонують не американську модерацію переговорів, а китайську – за участі Європи. І роблять безпекову пропозицію – вони готові виступати гарантом для ЄС. При цьому пропонують ув'язати все гарантії з торгівельними угодами. Знову підтверджують дивну формулу про суверенітет України, але тимчасову відмову від територій. І через тимчасові угоди пропонують зафіксувати припинення бойових дій.

Красиво? Красиво.

Звичайно, що це спроба витіснити США з європейського безпекового поля і зайти туди самим. Такий собі рефері і поліцейський в одному флаконі. Який чекав-чекав і дочекався слушної нагоди.

Все це відбувається за місяць до запланованої зустрічі СІ і Трампа. Ось, вірогідно, чому Білий Дім так поспішає і виставляє дуже швидкі дедлайни. Бо годинник тікає – і програти лаври миротворця для Трампа – це велика ганьба. Його надвелике его може і не витримати такого розвороту подій. Але, з іншого боку, ряд стратегічних помилок (відторгнення Європи, тиск на Україну) і приводять до того, що Пекін займає виявлені пустоти.

Рубильник від російської війни всі ці останні роки дійсно був у Сі. І він наповну користувався виявленими новими благами. Москва значно глибше вплетена в китайську економіку і геополітичну гру, ніж у будь-які емоційні конструкції Трампа. Це очевидно.

Тому місяць нервових ігор Пекіна і Вашингтона можемо вважати відкритим. Нобелівську ж премію на двох же не розпиляєш.

Тут головне нам самим дивитись на це змагання з холодною головою, щоб не дати жодній зі сторін підстав в чомусь звинуватити Україну.

