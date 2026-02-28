10:28  28 лютого
Двірничка у Львові знайшла гранату біля смітника
10:15  28 лютого
У Білій Церкві на Київщині можуть повністю припинити водопостачання
09:38  28 лютого
РФ атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині
28 лютого 2026, 09:18

Депутат від "Слуги народу", якого намагались мобілізувати у Дніпрі, звинуватив ТЦК у викраденні людей

28 лютого 2026, 09:18
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Народний депутат Роман Катєлов дав роз'яснення щодо ситуації, яка сталася вчора між ним і співробітниками ТЦК

Як передає RegioNews, про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"В моєму місті мене зупинили співробітники ТЦК. Посада швидко розійшлася і викликала резонанс. Причина зрозуміла: один із співробітників у балаклаві тримав руку за спиною на зброї і фактично погрожував мені, бо я не виявляв агресії, а лише вимагав дотримання закону.Це не перший подібний випадок. Я не ховаюся, постійно перебуваю в місті і регулярно стикаюся з такими епізодами. Іноді все відбувається коректно: присутня поліція з бодікамерою, перевірка документів – і на цьому все. Але найчастіше до мене підходять люди в масках, без поліції та без фіксації, вимагаючи документи "для перевірки"", – йдеться у повідомленні.

За словами нардепа, після ухвалення закону про мобілізацію ситуація помітно змінилася. Випадків відвертого свавілля побільшало.

"Я викликаю поліцію, фіксую порушення, але не завжди доводжу заяви до кінця – розуміючи чутливість теми та не бажаючи розгойдувати ситуацію. Але всьому є межа. Коли серед білого дня люди в масках хапаються за зброю та відмовляються зняти маску на законну вимогу – мовчати не можна", – пише Каптєлов.

На його думку, це не сповіщення, не правова процедура, а виглядає "як викрадення людей на вулиці".

"Скажу чесно: серед моїх колег є ті, кого силоміць затягували в автобуси, застосовували силу, принижували. Але це не виносилося в публічне поле", – додає депутат.

Нагадаємо, 27 лютого в Дніпрі намагалися мобілізувати народного депутата від "Слуги народу" і погрожували йому зброєю. Йдеться про Романа Каптєлова.

