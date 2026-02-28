Депутат від "Слуги народу", якого намагались мобілізувати у Дніпрі, звинуватив ТЦК у викраденні людей

ілюстративне фото: з відкритих джерел

"В моєму місті мене зупинили співробітники ТЦК. Посада швидко розійшлася і викликала резонанс. Причина зрозуміла: один із співробітників у балаклаві тримав руку за спиною на зброї і фактично погрожував мені, бо я не виявляв агресії, а лише вимагав дотримання закону.Це не перший подібний випадок. Я не ховаюся, постійно перебуваю в місті і регулярно стикаюся з такими епізодами. Іноді все відбувається коректно: присутня поліція з бодікамерою, перевірка документів – і на цьому все. Але найчастіше до мене підходять люди в масках, без поліції та без фіксації, вимагаючи документи "для перевірки"", – йдеться у повідомленні.

За словами нардепа, після ухвалення закону про мобілізацію ситуація помітно змінилася. Випадків відвертого свавілля побільшало.

"Я викликаю поліцію, фіксую порушення, але не завжди доводжу заяви до кінця – розуміючи чутливість теми та не бажаючи розгойдувати ситуацію. Але всьому є межа. Коли серед білого дня люди в масках хапаються за зброю та відмовляються зняти маску на законну вимогу – мовчати не можна", – пише Каптєлов.

На його думку, це не сповіщення, не правова процедура, а виглядає "як викрадення людей на вулиці".

"Скажу чесно: серед моїх колег є ті, кого силоміць затягували в автобуси, застосовували силу, принижували. Але це не виносилося в публічне поле", – додає депутат.

