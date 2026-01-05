12:24  05 січня
На Кіровоградщині поліція затримала наркоділка: йому загрожує до 10 років
10:38  05 січня
На Львівщині зіткнулися два авто: травмовані четверо, серед них діти
09:28  05 січня
У Конотопі п'яний чоловік випадково пошкодив портрет загиблого Героя
UA | RU
UA | RU
05 січня 2026, 14:33

Зеленський тимчасово призначив нового очільника СБУ

05 січня 2026, 14:33
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України буде начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара

Про це йдеться в указі президента, передає RegioNews.

"Начальнику Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України Хмарі Євгенію Леонідовичу тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України", – зазначено в документі.

Що відомо про Євгена Хмару

Хмара – досвідчений спецпризначенець. Відомостей про нього у відкритому доступі небагато. Проте його служба у спецпідрозділах СБУ вирізняється стабільним зростанням і високими професійними досягненнями.

У березні 2019 року тодішній президент Петро Порошенко нагородив його орденом Данила Галицького – за мужність, особистий внесок у зміцнення національної безпеки та зразкове виконання службових обов’язків.

Протягом останніх років Хмара обіймав керівні посади у структурі ЦСО "А". Його діяльність тісно пов’язана з проведенням контртерористичних операцій, спецоперацій у тилу ворога та захистом державних інтересів у зоні бойових дій.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, Василь Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України. Президент Володимир Зеленський подякував йому за бойову роботу та окреслив подальші завдання у системі Служби безпеки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна призначення СБУ указ керівник обов'язки Євген Хмара
Малюк більше не очолює СБУ, але отримав нові завдання від Зеленського
05 січня 2026, 13:28
Колишня міністерка Канади стала радницею президента Зеленського
05 січня 2026, 12:40
Сергій Кислиця отримав нову посаду в Офісі Президента
05 січня 2026, 12:00
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Харків під обстрілом: РФ атакувала енергетичну інфраструктуру п'ятьма ракетами
05 січня 2026, 14:22
Стало відомо, хто може очолити СБУ після Малюка
05 січня 2026, 13:56
Малюк більше не очолює СБУ, але отримав нові завдання від Зеленського
05 січня 2026, 13:28
У Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи: Shahed зачепився за дроти
05 січня 2026, 12:59
Колишня міністерка Канади стала радницею президента Зеленського
05 січня 2026, 12:40
На Кіровоградщині поліція затримала наркоділка: йому загрожує до 10 років
05 січня 2026, 12:24
Сергій Кислиця отримав нову посаду в Офісі Президента
05 січня 2026, 12:00
Київ під обстрілом РФ: кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб
05 січня 2026, 11:37
Лише 10% українців підтримують вибори під час війни – опитування
05 січня 2026, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »