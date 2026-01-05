Зеленський тимчасово призначив нового очільника СБУ

Фото: СБУ

Про це йдеться в указі президента, передає RegioNews.

"Начальнику Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України Хмарі Євгенію Леонідовичу тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України", – зазначено в документі.

Що відомо про Євгена Хмару

Хмара – досвідчений спецпризначенець. Відомостей про нього у відкритому доступі небагато. Проте його служба у спецпідрозділах СБУ вирізняється стабільним зростанням і високими професійними досягненнями.

У березні 2019 року тодішній президент Петро Порошенко нагородив його орденом Данила Галицького – за мужність, особистий внесок у зміцнення національної безпеки та зразкове виконання службових обов’язків.

Протягом останніх років Хмара обіймав керівні посади у структурі ЦСО "А". Його діяльність тісно пов’язана з проведенням контртерористичних операцій, спецоперацій у тилу ворога та захистом державних інтересів у зоні бойових дій.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, Василь Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України. Президент Володимир Зеленський подякував йому за бойову роботу та окреслив подальші завдання у системі Служби безпеки.