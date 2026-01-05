12:24  05 січня
На Кіровоградщині поліція затримала наркоділка: йому загрожує до 10 років
10:38  05 січня
На Львівщині зіткнулися два авто: травмовані четверо, серед них діти
09:28  05 січня
У Конотопі п'яний чоловік випадково пошкодив портрет загиблого Героя
05 січня 2026, 13:28

Малюк більше не очолює СБУ, але отримав нові завдання від Зеленського

05 січня 2026, 13:28
Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський провів зустріч із Василем Малюком, під час якої подякував йому за бойову роботу та окреслив подальші завдання у системі Служби безпеки

Про це президент написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами глави держави, ключовим напрямом має стати посилення українських асиметричних операцій проти російського окупанта та держави-агресора.

Зеленський наголосив, що саме в цій сфері Малюк має найбільшу експертизу та продовжить роботу в системі СБУ.

"Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є", – сказав президент.

Також під час зустрічі обговорили кандидатури на посаду нового голови Служби безпеки України.

Трохи раніше Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України.

"Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України", – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні зранку народний депутат Олексій Гончаренко та видання "Українська правда" повідомили, що голова Служби безпеки Василь Малюк написав заяву про відставку з посади.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
