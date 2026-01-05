Малюк більше не очолює СБУ, але отримав нові завдання від Зеленського

Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський провів зустріч із Василем Малюком, під час якої подякував йому за бойову роботу та окреслив подальші завдання у системі Служби безпеки

Про це президент написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами глави держави, ключовим напрямом має стати посилення українських асиметричних операцій проти російського окупанта та держави-агресора.

Зеленський наголосив, що саме в цій сфері Малюк має найбільшу експертизу та продовжить роботу в системі СБУ.

"Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є", – сказав президент.

Також під час зустрічі обговорили кандидатури на посаду нового голови Служби безпеки України.

Трохи раніше Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України.

"Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України", – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні зранку народний депутат Олексій Гончаренко та видання "Українська правда" повідомили, що голова Служби безпеки Василь Малюк написав заяву про відставку з посади.