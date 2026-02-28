10:28  28 лютого
Двірничка у Львові знайшла гранату біля смітника
10:15  28 лютого
У Білій Церкві на Київщині можуть повністю припинити водопостачання
09:38  28 лютого
РФ атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині
UA | RU
UA | RU
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
28 лютого 2026, 08:50

Таке враження, що двосторонні відносини Україна-США кудись зникли

28 лютого 2026, 08:50
Читайте также на русском языке
Я так дивлюся, що боротьба за нішу «амерікан-стайл радикальних консерваторів-республіканців» в Україні розгортається не на жарт…
Я так дивлюся, що боротьба за нішу «амерікан-стайл радикальних консерваторів-республіканців» в Україні розгортається не на жарт…
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Незабаром! Чекайте на слоган "Зробимо сильною Україну знову" (ЗСУЗ або MUGA) на білбордах країни!

Краще, звісно, зараз сконцентруватися на постачанні та виробництві озброєнь і антиросійських санкціях, бо в США, наприклад, попри дуже поширену помилкову думку, основний санкційний закон 2017 року CAATSA, який тоді великими зусиллями вдалося пролобіювати, у частині підтримки України вже вичерпав свій пʼятирічний термін дії.

І хоча антиросійські санкції, що запроваджені на базі CAATSA, були дубльовані або посилені Указами Президента США (Executive Orders), проблема існує, і серйозна!

Необхідні негайно нові закони, не менш потужні. Але їх проєкти лежать мертвим вантажем в Конгресі та чекають відмашки Дональда Трампа. А він, звісно, поспішати в цьому напрямі точно не буде.

Взагалі, таке враження, що двосторонні відносини Україна-США кудись зникли. Є США як посередник у переговорах, є Радбез ООН, є США в НАТО, є всілякі проєкти невідомих широкому загалу угод –від "пакету процвітання" до "гарантій безпеки", є дипломатичні демарші американської сторони проти України (коли ще таке було?!)…

А от нормальної роботи інституційних двосторонніх механізмів практично немає… На жаль.

Тому "мавпувати" політичні процеси у США, звісно, можна пробувати…

Головне – "не загубити" Україну.

І не забути про самоцінність відносин стратегічного партнерства України та США (чи вже не стратегічного?!) і напрацьованого роками й десятиліттями досвіду двосторонньоі взаємодіі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
США Україна перемовини політика
Буданов назвав єдину умову безпечного майбутнього України
26 лютого 2026, 23:01
Завершився ще один раунд переговорів між Україною та США. Що обговорювали?
26 лютого 2026, 21:59
Зеленський обговорив із Трампом можливу зустріч із Путіним
25 лютого 2026, 22:44
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
У Дубаї лунають потужні вибуху, розпочалась евакуація
28 лютого 2026, 11:59
В українському МЗС відреагували на військову операцію США та Ізраїлю на території Ірану
28 лютого 2026, 11:47
Псевдомагазин автомобільних шин ошукав жителя Тернополя на 14 000 гривень
28 лютого 2026, 11:15
Двірничка у Львові знайшла гранату біля смітника
28 лютого 2026, 10:28
У Білій Церкві на Київщині можуть повністю припинити водопостачання
28 лютого 2026, 10:15
Ізраїль завдав потужного удару по Ірану, по всій країні введено надзвичайний стан
28 лютого 2026, 09:52
РФ атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині
28 лютого 2026, 09:38
Депутат від "Слуги народу", якого намагались мобілізувати у Дніпрі, звинуватив ТЦК у викраденні людей
28 лютого 2026, 09:18
У Генштабі назвали втрати ворога станом на 28 лютого 2026 року
28 лютого 2026, 08:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Всі блоги »