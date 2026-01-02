17:55  02 січня
02 січня 2026, 17:42

Зеленський призначив нового керівника ГУР: хто замінить Буданова

02 січня 2026, 17:42
Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Володимир Зеленський ввечері у п’ятницю, 2 січня, повідомив, що новим керівником Головного управління розвідки став Олег Іващенко

Про це президент написав у телеграм-каналі, передає RegioNews.

"Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України", – зазначив Зеленський.

Що відомо про новго очільника ГУР

Олег Іващенко народився 9 вересня 1969 року. Він закінчив Київське вище загальновійськове командне училище, Національну академію оборони України, Університет економіки та права та Києво-Могилянську бізнес-школу.

У 2017-2019 роках Іващенко обіймав посаду першого заступника начальника ГУР та заступника начальника Генштабу ЗСУ з розвідки. Від 2021 року він одночасно виконував обов’язки помічника головнокомандувача ЗСУ.

У березні 2022 року за участь у бойових діях Іващенко був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Крім того, він має орден Данила Галицького.

26 березня 2024 року президент України призначив Іващенка головою Служби зовнішньої розвідки України. Він також є членом Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. У свою чергу, Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.

Серед інших реальних кандидатів на посаду голови ОП також називали першого віцепрем’єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, міністра оборони Дениса Шмигаля, голову ГУР Кирила Буданова та заступника глави ОП з воєнних питань Павла Палісу.

За даними джерел, рішення щодо кандидатури було майже остаточним, однак президент продовжував зважувати свій вибір майже цілий місяць.

Читайте також: Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року

