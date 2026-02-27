В Україні продовжує дорожчати картопля: скільки тепер коштує кілограм

Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Станом на 27 лютого вартість картоплі в Україні коливається в межах від 8 до 15 гривень за кілограм. Це в середньому на 14% дорожче, якщо порівнювати з минулим тижнем.

"При цьому частина виробників, які наразі стримують продажі картоплі, очікує повторення сценарію минулого року, коли ціна на цю продукцію досягала 30 грн/кг. Однак ключові гравці ринку мають протилежну думку: вони вважають, що цього сезону така ситуація навряд чи повториться, оскільки чергове подорожчання у сегменті може стимулювати збільшення поставок імпортної картоплі", - кажуть експерти.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.