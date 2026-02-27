Росіяни вдарили по Харківщині: серед поранених діти
27 лютого російська армія атакували Харківську область безпілотниками. Є постраждалі серед місцевих жителів
Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.
Російська армія вдарила дронами по селу Верхня Роганка Харківського району. Внаслідок атаки ворога сталась пожежа в приватному будинку. Постраждали п'ятеро людей. Серед них 4-річний хлопчик та 9-річна дівчинка. У дітей гостра реакція на стрес.
Нагадаємо, раніше внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 9 січня загинув медик Сергій Смоляк. Він родом із Херсонщини. Його бригада приїхала на місце обстрілу житлового будинку в Дарницькому районі, коли ворог завдав повторного удару.
