Росіяни вдарили по Харківщині: серед поранених діти

Ілюстративне фото

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Російська армія вдарила дронами по селу Верхня Роганка Харківського району. Внаслідок атаки ворога сталась пожежа в приватному будинку. Постраждали п'ятеро людей. Серед них 4-річний хлопчик та 9-річна дівчинка. У дітей гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, раніше внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 9 січня загинув медик Сергій Смоляк. Він родом із Херсонщини. Його бригада приїхала на місце обстрілу житлового будинку в Дарницькому районі, коли ворог завдав повторного удару.