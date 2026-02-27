21:57  27 лютого
У Дніпрі намагалися мобілізувати народного депутата від "Слуги народу" і погрожували йому зброєю
16:21  27 лютого
У Києві сталася масова сутичка між ТЦК і цивільними
15:19  27 лютого
Україна та РФ погодили локальне перемир’я біля Запорізької АЕС
27 лютого 2026, 22:40

Росіяни вдарили по Харківщині: серед поранених діти

27 лютого 2026, 22:40
27 лютого російська армія атакували Харківську область безпілотниками. Є постраждалі серед місцевих жителів

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Російська армія вдарила дронами по селу Верхня Роганка Харківського району. Внаслідок атаки ворога сталась пожежа в приватному будинку. Постраждали п'ятеро людей. Серед них 4-річний хлопчик та 9-річна дівчинка. У дітей гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, раніше внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 9 січня загинув медик Сергій Смоляк. Він родом із Херсонщини. Його бригада приїхала на місце обстрілу житлового будинку в Дарницькому районі, коли ворог завдав повторного удару.

