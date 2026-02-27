Торгівля ЄС та України скоротилась: що стало причиною

Ілюстративне фото

За минулий рік взаємна торгівля сільськогосподарською продукцією між Україною та Євросоюзом зменшилась до 15,7 млрд доларів США. Це на 9% менше, аніж у 2024 році

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

"Це спричинено помітним скороченням експорту вітчизняної агропродукції до країн – членів ЄС і відповідним чином відобразилось на сальдо. Воно, хоча й залишилося для нашої держави позитивним, втім, зменшилося до 5,9 млрд дол. США", - кажуть в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

Відомо, що в 2025 році головними європейськими партнерами для України були Польща, Італія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Франція, Румунія та Бельгія. За прогнозами науковців, у 2026 році країни Євросоюзу збережуть домінуючі позиції в регіональній структурі імпорту продовольства в Україну.

