А що зробили ми, коли росія зухвало напала на Грузію в 2008 році й анексувала Південну Осетію?

Може, мерщій перестали купляти дешевий російський газ, чи відмовилися від двосторонньої торгівлі, чи відкомандирували в москву войовничу Юлю Тимошенко з нотою гнівного протесту, чи депортували російського посла, чи ввели візи для росіян?

А що робили ми у відрізку між 2014 і 2022 роком, коли від нас відтяпали цілий півострів і 15% суходолу? Може, перестали вести спільний бізнес на трубі, чи миттю розірвали Договір про стратегічне партнерство з росією, чи звернулися до підписантів Будапештського Меморандуму, чи перестали "жать руку"?

А хто качав російську нафту всі 4 роки війни, включно до січня поточного року? Тим самим поповнюючи бюджет ворога свіженькими ракетами, а тут називаючи транзит російської нафти добросовісним виконанням міжнародних угод, вигідних насамперед нам?

А хто качав російський газ усі 3 роки війни впритул до 2025 року? І ніяка Буча з Маріуполем на транзит російського газу не впливала.

А хто мав зернову угоду, тристоронньо укладену між ООН і росією паралельно з війною? Хто казав: війна війною, а експорт збіжжя – це зовсім інша справа.

Отожбо. Вимагаючи від світу "висоти цінностей", треба було самим її демонструвати. Хто відправляв двушку на москву – той має мало підстав апелювати до такого-сякого світу.