У Києві сталася масова сутичка між ТЦК і цивільними
На Куренівському ринку сталась сутичка між людьми у військовій формі та цивільними
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Реальний Київ.
Очевидці пишуть, що це працівники ТЦК та СП.
"На Куренівському ринку чергова потасовка з ТЦК", – йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, у Києві чоловік, тікаючи від ТЦК, вибіг на лід і провалився у воду. Інцидент стався всередині лютого.
Стрілянина у Києві: патрульні застосували зброю для зупинки водія-утікачаВсі новини »
27 лютого 2026, 13:38У Києві чоловік глузував з могил загиблих військових
26 лютого 2026, 18:50У Києві чиновники "заробили" мільйони на закупівлі генераторів
26 лютого 2026, 13:35
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Екс-прем'єр Великої Британії став радником Зеленського
27 лютого 2026, 18:05Катівня в центрі Херсона: правоохоронці встановили особи тих, хто катував населення
27 лютого 2026, 17:35Стало відомо, скільки українців зареєструвалися на обстеження за програмою "Скринінг здоров’я 40+"
27 лютого 2026, 17:28Енергоатом отримав нових керівників
27 лютого 2026, 17:11Суд арештував керівника управління СБУ в Житомирській області
27 лютого 2026, 16:39В Україні пришвидшили будівництво антидронових сіток для захисту від ворожих БпЛА у прикордонних районах
27 лютого 2026, 16:05На окупованому Запоріжжі росіяни посили стеження за людьми
27 лютого 2026, 15:55У Дніпрі посадовця судитимуть за мільйонні зловживання під час оборонних закупівель
27 лютого 2026, 15:49Україні критично не вистачає ракет для ППО, щоб збивати російські ракети
27 лютого 2026, 15:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі блоги »