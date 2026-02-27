У Києві сталася масова сутичка між ТЦК і цивільними

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Куренівському ринку сталась сутичка між людьми у військовій формі та цивільними

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Реальний Київ.

Очевидці пишуть, що це працівники ТЦК та СП.

"На Куренівському ринку чергова потасовка з ТЦК", – йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, у Києві чоловік, тікаючи від ТЦК, вибіг на лід і провалився у воду. Інцидент стався всередині лютого.