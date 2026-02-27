21:57  27 лютого
27 лютого 2026, 21:15

На Львівщині аферист викрав понад 2 мільйони в родичів зниклого військового

27 лютого 2026, 21:15
Фото: Нацполіція
Правоохоронці викрили 62-річного жителя Львівщини. Він обманув родичів зниклого безвісти військового

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 62-річний житель Львівщини отримав інформацію про зникнення військовослужбовця. Він вирішив скористатися цим. Шахрай обманув брата захисника, переконавши, що нібито має зв'язки в РФ та серед російських військових і може організувати його розшук.

"Схема полягала в систематичному отриманні коштів під приводом "пошукових заходів". Чоловік вигадував історії про поїздки до окупантів, на які начебто потрібні були тисячі доларів, повідомляв про "самостійні пошуки" тіла на бойових позиціях та нібито встановлення місцеперебування захисника серед полонених", - кажуть в поліції.

Загалом аферист привласнив понад 2 мільйони гривень.

Нагадаємо, в Одесі шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої жінки. Одного зловмисника затримали, його спільників встановлюють.

