На Львівщині аферист викрав понад 2 мільйони в родичів зниклого військового

Як з'ясували правоохоронці, 62-річний житель Львівщини отримав інформацію про зникнення військовослужбовця. Він вирішив скористатися цим. Шахрай обманув брата захисника, переконавши, що нібито має зв'язки в РФ та серед російських військових і може організувати його розшук.

"Схема полягала в систематичному отриманні коштів під приводом "пошукових заходів". Чоловік вигадував історії про поїздки до окупантів, на які начебто потрібні були тисячі доларів, повідомляв про "самостійні пошуки" тіла на бойових позиціях та нібито встановлення місцеперебування захисника серед полонених", - кажуть в поліції.

Загалом аферист привласнив понад 2 мільйони гривень.

