У Генштабі назвали втрати ворога станом на 28 лютого 2026 року

фото: Генеральний штаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 28 лютого 2026 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Отже, РФ у війні з Україною станом на 28 лютого втратила:

особового складу – близько 1 265 900 (+770) осіб;

танків – 11 707 (+1) од;

бойових броньованих машин – 24 102 (+5) од;

артилерійських систем – 37 663 (+32) од;

РСЗВ – 1 661 (+2) од;

засоби ППО – 1 305 (+0) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 348 (+0) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 149 637 (+1 616) од;

крилаті ракети – 4 384 (+0) од;

кораблі / катери – 29 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 80 329 (+149) од;

спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.

нагадаємо, новий міністр оборони України Федоров планує вбивати 50 тисяч росіян на місяць. Про це він заявив під час розмови журналістами наприкінці січня.