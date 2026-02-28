У Генштабі назвали втрати ворога станом на 28 лютого 2026 року
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 28 лютого 2026 року
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Отже, РФ у війні з Україною станом на 28 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 265 900 (+770) осіб;
- танків – 11 707 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 24 102 (+5) од;
- артилерійських систем – 37 663 (+32) од;
- РСЗВ – 1 661 (+2) од;
- засоби ППО – 1 305 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 348 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 149 637 (+1 616) од;
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од;
- кораблі / катери – 29 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 329 (+149) од;
- спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.
нагадаємо, новий міністр оборони України Федоров планує вбивати 50 тисяч росіян на місяць. Про це він заявив під час розмови журналістами наприкінці січня.
Зеленський заявив про готовність отримати ядерну зброюВсі новини »
27 лютого 2026, 22:20Перша українська балістика: у Fire Point показали перші пуски ракет FP-7
27 лютого 2026, 21:35В Україні пришвидшили будівництво антидронових сіток для захисту від ворожих БпЛА у прикордонних районах
27 лютого 2026, 16:05
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
У Дубаї лунають потужні вибуху, розпочалась евакуація
28 лютого 2026, 11:59В українському МЗС відреагували на військову операцію США та Ізраїлю на території Ірану
28 лютого 2026, 11:47Псевдомагазин автомобільних шин ошукав жителя Тернополя на 14 000 гривень
28 лютого 2026, 11:15Двірничка у Львові знайшла гранату біля смітника
28 лютого 2026, 10:28У Білій Церкві на Київщині можуть повністю припинити водопостачання
28 лютого 2026, 10:15Ізраїль завдав потужного удару по Ірану, по всій країні введено надзвичайний стан
28 лютого 2026, 09:52РФ атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині
28 лютого 2026, 09:38Депутат від "Слуги народу", якого намагались мобілізувати у Дніпрі, звинуватив ТЦК у викраденні людей
28 лютого 2026, 09:18Таке враження, що двосторонні відносини Україна-США кудись зникли
28 лютого 2026, 08:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі блоги »