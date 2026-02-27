Розкраданя на меморіалі військових: на Полтавщині судитимуть підрядника

Фото: прокуратура

На Полтавщині викрили розкрадання понад 4 мільйонів гривень. Йдеться про кошти, які були виділені для меморіалу захисників

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У 2022 році міська влада відвела на кладовищі окрему ділянку для загиблих військовослужбовців. Тоді комунальне підприємство провело закупівлю матеріалів на капітальний ремонт. Одне з місцевих товарист стало єдиним учасником тендеру.

В результаті директор підрядної організації подав акти з суттєво завищеними цінами. Йдеться про бетонне покриття, гранітні плити та цоколі, лампадки, лавки, прапори та роботи з їх встановлення. При цьому начальник комунального підприємства погодив ці розрахунки. В результаті підрядник безпідставно отримав з бюджету понад 4 мільйони гривень.

"Окремо суд розглядає справу щодо начальника комунального підприємства, якому інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків", - повідомили в прокуратурі.

