22:37  28 грудня
"Хочу битися з ним": Усик підтвердив бій з Вайлдером у наступному році
16:04  28 грудня
Різанина у метро: у Києві на Контрактовій пасажир поранив двох людей під час конфлікту
13:00  28 грудня
На Чернігівщині внаслідок обстрілів поранено 77-річну жінку
UA | RU
UA | RU
28 грудня 2025, 23:20

Трамп і Зеленський завершили зустріч – розпочалася онлайн-конференція з європейськими лідерами

28 грудня 2025, 23:20
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Зустріч президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського у резиденції Мар-а-Лаго завершилася

Про це повідомляють ЗМІ, передає RegioNews.

Після закінчення двосторонніх переговорів лідери долучилися до відеоконференції з представниками європейських держав.

Подробиці онлайн-конференції поки що не розкриваються.

Згодом прессекретар президента України Сергій Никифоров підтвердив завершення розмови між Зеленським і Трампом.

Переговори тривали понад дві години.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 грудня, прибув до Флориди. Зустріч із президентом США Дональдом Трампом розпочалася о 20:00 за київським часом.

Як відомо, українську делегацію пригощали курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені Трампа – "Trump chocolate cake".

Перед зустріччю із Зеленським президент США провів, за його словами, "хорошу і дуже продуктивну" телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, утім подробиць цієї бесіди він не розкрив.

Раніше журналісти повідомляли, що під час переговорів Зеленський планує усунути ключові розбіжності щодо мирної угоди, зокрема стосовно територій Донецької та Луганської областей.

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Україна США війна Володимир Зеленський перемовини мирний план Трампа мирні переговори
Трамп заявив, що президенти України та Росії хочуть укласти угоду
28 грудня 2025, 21:35
Після переговорів із Зеленським Трамп планує знову зателефонувати Путіну
28 грудня 2025, 21:02
Після зустрічі у Маямі Зеленський та Трамп зателефонують європейським лідерам
28 грудня 2025, 17:05
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Зеленський: гарантії безпеки від США для України погоджені на 100%
29 грудня 2025, 00:21
Трамп назвав зустріч із Зеленським "чудовою" та відзначив прогрес
29 грудня 2025, 00:03
"Хочу битися з ним": Усик підтвердив бій з Вайлдером у наступному році
28 грудня 2025, 22:37
Трамп пригостив Зеленського шоколадним тортом зі своїм іменем
28 грудня 2025, 22:28
Сильна негода паралізувала дороги Івано-Франківщини: рятувальники евакуювали 32 людей
28 грудня 2025, 22:02
Трамп заявив, що президенти України та Росії хочуть укласти угоду
28 грудня 2025, 21:35
Після переговорів із Зеленським Трамп планує знову зателефонувати Путіну
28 грудня 2025, 21:02
На Київщині молода пара загинула від чадного газу: причиною став автономний обігрівач
28 грудня 2025, 18:28
Після зустрічі у Маямі Зеленський та Трамп зателефонують європейським лідерам
28 грудня 2025, 17:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Всі блоги »