Трамп і Зеленський завершили зустріч – розпочалася онлайн-конференція з європейськими лідерами

Зустріч президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського у резиденції Мар-а-Лаго завершилася

Про це повідомляють ЗМІ.

Після закінчення двосторонніх переговорів лідери долучилися до відеоконференції з представниками європейських держав.

Подробиці онлайн-конференції поки що не розкриваються.

Згодом прессекретар президента України Сергій Никифоров підтвердив завершення розмови між Зеленським і Трампом.

Переговори тривали понад дві години.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 грудня, прибув до Флориди. Зустріч із президентом США Дональдом Трампом розпочалася о 20:00 за київським часом.

Як відомо, українську делегацію пригощали курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені Трампа – "Trump chocolate cake".

Перед зустріччю із Зеленським президент США провів, за його словами, "хорошу і дуже продуктивну" телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, утім подробиць цієї бесіди він не розкрив.

Раніше журналісти повідомляли, що під час переговорів Зеленський планує усунути ключові розбіжності щодо мирної угоди, зокрема стосовно територій Донецької та Луганської областей.

