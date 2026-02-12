На Буковині тривають пошуки зниклої 13-річної дівчинки

Фото: поліція

13-річна Юлія Волощук 10 лютого не повернулася додому з навчання. Востаннє дівчину бачили на вулиці Краматорській у Чернівцях. Пошукова операція триває вже понад 40 годин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Пошуки тривають безперервно: правоохоронці, нацгвардійці, волонтери, ветерани та небайдужі громадяни перевіряють маршрути пересування дівчинки, оглядають парки, закинуті будівлі та під’їзди. Також проводиться моніторинг камер відеоспостереження та перевірка всіх версій зникнення.

З метою максимального інформування населення здійснена розсилка повідомлень з орієнтуванням дитини абонентам мобільних операторів. Також проінформовані правоохоронці з інших регіонів.

Прикмети дівчинки: зріст 160 см, худорлява, карі очі, темно-коричневе волосся, стрижка каре. На момент зникнення була одягнута у коротку коричневу куртку, чорні штани, білий шарф, коричневе взуття.

Поліція просить допомоги у пошуках: якщо ви знаєте, де перебуває Юлія Волощук, негайно повідомте інформацію на спецлінію "102" чи за номером +38095-692-30-80. Поширення інформації та небайдужість кожного сприятимуть якнайшвидшому поверненню дитини додому. У пошуку надзвичайно важлива кожна деталь.

Нагадаємо, 5 лютого у селі Львівського району на кризі річки виявили тіло 13-річної дівчинки із селища Журавно. Пошуки дитини тривали майже добу.