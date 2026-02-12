11:28  12 лютого
12 лютого 2026, 09:59

Після атаки БпЛА у Барвінковому на Харківщині постраждалих уже 13

12 лютого 2026, 09:59
Фото: ДСНС Харківщини
Кількість постраждалих у результаті серії ударів російських дронів по центральній частині Барвінкового Ізюмського району Харківської області зросла до 13 осіб

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що постраждала двоповерхова будівля магазину, в якій виникла пожежа площею понад 1500 квадратних метрів.

Внаслідок повторного удару були пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, гаражі та автомобілі.

Роботи з ліквідації наслідків атаки завершені.

Нагадаємо, 11 лютого близько 18:35 війська РФ атакували Барвінкове Харківської обалсті. Унаслідок влучання загорівся двоповерховий магазин. У той момент там перебевало багато людей. Було відомо про сімох постраждалих.

пожежа магазин Харківська область БПЛА атака постраждалі російська армія
Внаслідок нічної атаки на Київ постраждали двоє людей
12 лютого 2026, 08:57
У ДСНС показали наслідки атаки російських безпілотників на Одесу
12 лютого 2026, 08:35
На Херсонщині через ворожі удари отримали поранення 8 людей
12 лютого 2026, 07:56
11 лютого 2026
Сибіга про дискваліфікацію Гераскевича: це момент ганьби МОК
12 лютого 2026, 13:42
Міського голову Світловодська поновили на посаді, але його вже мобілізували
12 лютого 2026, 13:24
Скандал на Прикарпатті: поліцейський обманом привласнив 2,7 млн грн родини загиблої захисниці
12 лютого 2026, 13:08
Виплати за мертвих: в Україні викрили командирів, які "заробили" мільйони
12 лютого 2026, 12:55
На Сумщині розшукали чоловіка, який місяць ґвалтував 13-річну дівчинку та переховувався від суду
12 лютого 2026, 12:49
5 тисяч "зеленими" за інвалідність: на Харківщині викрили лікарку на хабарях
12 лютого 2026, 12:45
Під Гуляйполем офіцер РФ наказав розстрілювати українських військовополонених
12 лютого 2026, 12:27
Велика Британія посилює підтримку Києва: півмільярда фунтів на ППО
12 лютого 2026, 12:05
Масове недомагання у Раді: депутати скаржаться на високу температуру та розлади
12 лютого 2026, 11:40
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
12 лютого 2026, 11:28
