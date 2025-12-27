10:38  27 грудня
27 грудня 2025, 11:19

Журналісти дізналися, що Зеленський хоче обговорити на зустрічі з Трампом

27 грудня 2025, 11:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський планує на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом усунути ключові розбіжності щодо мирної угоди

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The Wall Street Journal.

Видання пише, що Зеленський наполягав на зустрічі з Трампом для усунення розбіжностей щодо проекту угоди з 20 пунктів та інших елементів мирного договору, які обговорюють між США та Україною. Зокрема, йдеться про території Донецької та Луганської областей.

Водночас CNN повідомляє, що європейські посадовці непублічно очікують позитивного результату зустріч президентів США та України цієї неділі, але готуються до непередбачуваних сценаріїв.

Як повідомлялось, Трамп і Зеленський можуть зустрітися у штаті Флорида наприкінці грудня. Зустріч лідерів США та України може відбутися у неділю, 28 грудня.

