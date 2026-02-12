08:08  12 лютого
12 лютого 2026, 08:08

Гераскевич відмовився від компромісу МОК: лише "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026

11 лютого у Кортіні-д'Ампеццо представники Міжнародного олімпійського комітету (МОК) провели зустріч із представниками НОК та українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем

Про це повідомив Національний олімпійський комітет, передає RegioNews.

Під час зустрічі обговорювали використання "шолома пам'яті", створеного для вшанування українських спортсменів, які загинули через агресію Росії.

МОК заявив, що шолом не можна використовувати під час офіційних заїздів, але запропонував носити чорну стрічку під час змагань та демонструвати шолом перед початком і після завершення заїзду, а також у міксзоні під час спілкування з медіа.

Владислав Гераскевич не погодився з пропозиціями МОК і наголосив, що готовий виступати на змаганнях тільки у "шоломі пам’яті".

Національний олімпійський комітет України та національна збірна повністю підтримують його позицію й заявляють, що відстоюватимуть право українських спортсменів гідно вшановувати пам’ять загиблих атлетів на міжнародній арені, дотримуючись олімпійських принципів.

Як відомо, перший заїзд скелетоніста на Олімпіаді 2026 року запланований на 12 лютого.

Нагадаємо, 9 лютого 27-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив, МОК заборонив йому виступати у спеціальному шоломі під час Олімпійських ігор 2026.

Позицію спортсмена підтримав міністр спорту Матвій Бідний та президент Володимир Зеленський.

Попри заборону від МОК, Гераскевич вийшов у "шоломі пам’яті" на тренування на олімпійській трасі.

Зимові Олімпійські ігри-2026

6 лютого відбулася церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року. Цього року її провели одразу у чотирьох містах: Мілані, Кортіна-д’Ампеццо, Лівіньо та Предаццо.

Україна на цьогорічних змаганнях представлена 46 спортсменами, які виступатимуть у 11 видах спорту: біатлон, санний спорт, фристайл, скелетон, шорт-трек, лижні перегони, лижне двоборство, гірськолижний спорт, стрибки з трампліну, сноубординг та фігурне катання.

Для 30 атлетів це буде дебют на Олімпійських іграх.

На церемонії відкриття український прапор у Мілані несла шорттрекістка Єлизавета Сидьорко, а в Кортіні – скелетоніст Владислав Гераскевич.

Читайте також: Члени МОК або забули історію виникнення Олімпійських ігор у Греції, або свідомо політизують це питання

