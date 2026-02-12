Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні

Владислав Гераскевич. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Український скелетоніст Владислав Гераскевич дискваліфікований перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026 у Мілані–Кортіні

Про це спортсмен повідомив в коментарі для Суспільне Спорт, передає RegioNews.

Зазначається, що Гераскевич отримав на руки рішення IBSF щодо дискваліфікації.

На сайті МОК зазначили, що причина дискваліфікації – "відмова дотримуватися принципів самовираження спортсменів". Також там додали, що шолом, який спортсмен мав намір одягнути, не відповідав правилам.

Конфлікт Гераскевича з МОК через шолом пам’яті: що відомо

9 лютого 27-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив, МОК заборонив йому виступати у спеціальному шоломі під час Олімпійських ігор 2026.

Позицію спортсмена підтримав міністр спорту Матвій Бідний та президент Володимир Зеленський. А українські військові запустили флешмоб на підтримку скелетоніста.

Попри заборону від МОК, Гераскевич вийшов у "шоломі пам’яті" на тренування на олімпійській трасі.

11 лютого у Кортіні-д'Ампеццо представники Міжнародного олімпійського комітету провели зустріч із представниками НОК та українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем. МОК запропонував носити чорну стрічку під час змагань та демонструвати шолом перед початком і після завершення заїзду, а також у міксзоні під час спілкування з медіа.

Владислав Гераскевич не погодився з пропозиціями МОК і наголосив, що готовий виступати на змаганнях тільки у "шоломі пам’яті".

Сьогодні, 12 лютого, спортсмен звернувся до Міжнародного олімпійського комітету із закликом завершити скандал навколо його "шолома пам'яті". Він додав, що хоча дії МОК дозволили привернути увагу до українських спортсменів, які загинули, сам факт суперечки відволікає увагу від змагань та спортсменів, які беруть у них участь.

Зазначимо, що на "шоломі пам'яті" українського скелетоніста Владислава Гераскевича зображено понад 20 атлетів, вбитих Росією.

Зимові Олімпійські ігри-2026

6 лютого відбулася церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року. Цього року її провели одразу у чотирьох містах: Мілані, Кортіна-д’Ампеццо, Лівіньо та Предаццо.

Україна на цьогорічних змаганнях представлена 46 спортсменами, які виступатимуть у 11 видах спорту: біатлон, санний спорт, фристайл, скелетон, шорт-трек, лижні перегони, лижне двоборство, гірськолижний спорт, стрибки з трампліну, сноубординг та фігурне катання.

Для 30 атлетів це буде дебют на Олімпійських іграх.

На церемонії відкриття український прапор у Мілані несла шорттрекістка Єлизавета Сидьорко, а в Кортіні – скелетоніст Владислав Гераскевич.

