Після переговорів із Зеленським Трамп планує знову зателефонувати Путіну

Фото: Сitizensforethic

Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує зателефонувати правителю Росії Володимиру Путіну після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 28 грудня

Про це пише "Європейська правда", передає RegioNews.

За словами президента США, після переговорів із українським лідером він має намір продовжити контакти з Кремлем.

"Я зателефоную Путіну після цієї зустрічі і ми продовжимо переговори, дійсно складні переговори", – зазначив Трамп.

Він також наголосив, що не встановлює жорстких часових рамок для мирного процесу.

"У мене немає крайніх термінів. Моя задача – закінчити війну… Буде безпекова угода, сильна безпекова угода, і європейці дуже долучені", – підкреслив президент США.

Як відомо, зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбувається у неділю, 28 грудня, у резиденції американського лідера Мар-а-Лаго в штаті Флорида. Переговори проходять у головній обідній залі маєтку Трампа.

Перед зустріччю із Зеленським президент США провів, за його словами, "хорошу і дуже продуктивну" телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, утім подробиць цієї бесіди він не розкрив.

За даними ЗМІ, після зустрічі Зеленський та Трамп зателефонують європейським лідерам

Кілька днів тому Володимир Зеленський анонсував проведення зустрічі з Дональдом Трампом ще до Нового року.

Раніше журналісти повідомляли, що під час переговорів Зеленський планує усунути ключові розбіжності щодо мирної угоди, зокрема стосовно територій Донецької та Луганської областей.

