16:04  28 грудня
Різанина у метро: у Києві на Контрактовій пасажир поранив двох людей під час конфлікту
13:45  28 грудня
Трагедія на водоймі на Чернігівщині: чоловік загинув, провалившись під кригу
13:00  28 грудня
На Чернігівщині внаслідок обстрілів поранено 77-річну жінку
28 грудня 2025, 21:02

Після переговорів із Зеленським Трамп планує знову зателефонувати Путіну

28 грудня 2025, 21:02
Фото: Сitizensforethic
Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує зателефонувати правителю Росії Володимиру Путіну після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 28 грудня

Про це пише "Європейська правда", передає RegioNews.

За словами президента США, після переговорів із українським лідером він має намір продовжити контакти з Кремлем.

"Я зателефоную Путіну після цієї зустрічі і ми продовжимо переговори, дійсно складні переговори", – зазначив Трамп.

Він також наголосив, що не встановлює жорстких часових рамок для мирного процесу.

"У мене немає крайніх термінів. Моя задача – закінчити війну… Буде безпекова угода, сильна безпекова угода, і європейці дуже долучені", – підкреслив президент США.

Як відомо, зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбувається у неділю, 28 грудня, у резиденції американського лідера Мар-а-Лаго в штаті Флорида. Переговори проходять у головній обідній залі маєтку Трампа.

Перед зустріччю із Зеленським президент США провів, за його словами, "хорошу і дуже продуктивну" телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, утім подробиць цієї бесіди він не розкрив.

За даними ЗМІ, після зустрічі Зеленський та Трамп зателефонують європейським лідерам

Кілька днів тому Володимир Зеленський анонсував проведення зустрічі з Дональдом Трампом ще до Нового року.

Раніше журналісти повідомляли, що під час переговорів Зеленський планує усунути ключові розбіжності щодо мирної угоди, зокрема стосовно територій Донецької та Луганської областей.

Після зустрічі у Маямі Зеленський та Трамп зателефонують європейським лідерам
28 грудня 2025, 17:05
Президент України Володимир Зеленський прибув до Маямі для зустрічі з Дональдом Трампом
28 грудня 2025, 16:17
Оголошено перемир'я: МАГАТЕ повідомляє про паузу в бойових діях на території ЗАЕС
28 грудня 2025, 14:30
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Сильна негода паралізувала дороги Івано-Франківщини: рятувальники евакуювали 32 людей
28 грудня 2025, 22:02
Трамп заявив, що президенти України та Росії хочуть укласти угоду
28 грудня 2025, 21:35
На Київщині молода пара загинула від чадного газу: причиною став автономний обігрівач
28 грудня 2025, 18:28
Після зустрічі у Маямі Зеленський та Трамп зателефонують європейським лідерам
28 грудня 2025, 17:05
Мінімальна пенсія в Україні у 2026 році може зрости до 25 000 грн
28 грудня 2025, 16:50
Президент України Володимир Зеленський прибув до Маямі для зустрічі з Дональдом Трампом
28 грудня 2025, 16:17
Різанина у метро: у Києві на Контрактовій пасажир поранив двох людей під час конфлікту
28 грудня 2025, 16:04
На Івано-Франківщині перекинувся пасажирський автобус: одна людина загинула и 8 травмованих
28 грудня 2025, 15:00
Оголошено перемир'я: МАГАТЕ повідомляє про паузу в бойових діях на території ЗАЕС
28 грудня 2025, 14:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
