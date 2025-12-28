Після переговорів із Зеленським Трамп планує знову зателефонувати Путіну
Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує зателефонувати правителю Росії Володимиру Путіну після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 28 грудня
Про це пише "Європейська правда", передає RegioNews.
За словами президента США, після переговорів із українським лідером він має намір продовжити контакти з Кремлем.
"Я зателефоную Путіну після цієї зустрічі і ми продовжимо переговори, дійсно складні переговори", – зазначив Трамп.
Він також наголосив, що не встановлює жорстких часових рамок для мирного процесу.
"У мене немає крайніх термінів. Моя задача – закінчити війну… Буде безпекова угода, сильна безпекова угода, і європейці дуже долучені", – підкреслив президент США.
Як відомо, зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбувається у неділю, 28 грудня, у резиденції американського лідера Мар-а-Лаго в штаті Флорида. Переговори проходять у головній обідній залі маєтку Трампа.
Перед зустріччю із Зеленським президент США провів, за його словами, "хорошу і дуже продуктивну" телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, утім подробиць цієї бесіди він не розкрив.
За даними ЗМІ, після зустрічі Зеленський та Трамп зателефонують європейським лідерам
Кілька днів тому Володимир Зеленський анонсував проведення зустрічі з Дональдом Трампом ще до Нового року.
Раніше журналісти повідомляли, що під час переговорів Зеленський планує усунути ключові розбіжності щодо мирної угоди, зокрема стосовно територій Донецької та Луганської областей.
Читайте також:
-
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
-
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії