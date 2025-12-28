Фото: Телеграм/Zelenskiy / Official

Зустріч Зеленського та Трампа у Маямі може визначити подальший хід обговорення мирного плану для України

Про це повідомляють у ЗМІ, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Маямі для двосторонньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Головною темою переговорів стане обговорення мирного плану для України, який включає питання територіальної цілісності та гарантій безпеки.

За даними офіційних джерел, під час зустрічі лідери розглядатимуть 20-пунктовий план, який розробляли спільно Київ та Вашингтон. Зеленський зазначив, що готовий підтримати більшість положень, проте деякі питання потребують додаткового узгодження на рівні керівників держав. Спочатку передбачалося проведення публічної частини переговорів, проте графік було скориговано на дві години раніше – зустріч розпочнеться о 20:00 за місцевим часом.

Участь у перемовинах від української сторони беруть представники уряду та Офісу президента. Серед них – міністр економіки Олексій Соболєв, керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник ОПУ Олександр Бевз, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та голова комітету з питань відновлення Рустем Умеров. Для забезпечення безпеки заходу задіяні правоохоронні та дипломатичні служби США.

Раніше журналісти повідомляли, що під час переговорів Зеленський планує усунути ключові розбіжності щодо мирної угоди, зокрема стосовно територій Донецької та Луганської областей. Результати зустрічі стануть відомі після її завершення і вплинуть на подальший розвиток обговорення мирного плану.