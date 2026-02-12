Гераскевич: "Я пропоную завершити скандал із МОК"

Фото: "Суспільне Спорт"/Сергій Захарченко

Український скелетоніст Владислав Гераскевич звернувся до Міжнародного олімпійського комітету із закликом завершити скандал навколо його "шолома пам'яті"

Про це повідомляє RegioNews.

"Я ніколи не хотів скандалу з МОК і не створював його. Скандал виник через інтерпретацію правил МОК, яку багато хто вважає дискримінаційною", – зазначив спортсмен.

Він додав, що хоча дії МОК дозволили привернути увагу до українських спортсменів, які загинули, сам факт суперечки відволікає увагу від змагань та спортсменів, які беруть у них участь.

Гераскевич висунув три прохання:

Зняти заборону на використання "шолома пам'яті". Вибачитися за тиск, який на нього чинено останніми днями. Надати електрогенератори для українських спортивних об’єктів, які постраждали від обстрілів.

"Дуже сподіваюся на відповідь до початку змагань зі скелетону", – підкреслив Гераскевич.

Нагадаємо, 9 лютого 27-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив, МОК заборонив йому виступати у спеціальному шоломі під час Олімпійських ігор 2026.

Позицію спортсмена підтримав міністр спорту Матвій Бідний та президент Володимир Зеленський.

Попри заборону від МОК, Гераскевич вийшов у "шоломі пам’яті" на тренування на олімпійській трасі.

11 лютого у Кортіні-д'Ампеццо представники Міжнародного олімпійського комітету провели зустріч із представниками НОК та українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем. МОК запропонував носити чорну стрічку під час змагань та демонструвати шолом перед початком і після завершення заїзду, а також у міксзоні під час спілкування з медіа.

Владислав Гераскевич не погодився з пропозиціями МОК і наголосив, що готовий виступати на змаганнях тільки у "шоломі пам’яті".

