Фото: ОВА

В ніч на 12 лютого ворог масовано атакував Дніпро і район ракетами та безпілотниками

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У місті дістали поранень четверо людей, серед них – немовля та 4-річна дівчинка. Хлопчик, якому ще немає й місяця, госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені об'єкт інфраструктури, приватні будинки та авто. Сталися кілька займань.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого внаслідок російської атаки у Києві зазнала пошкоджень житлова забудова в Дарницькому та Дніпровському районах столиці.