У Києві затримали колишнього лікаря, який вимагав $6 тиc. у ветерана ЗСУ

12 лютого 2026, 11:26
Фото: Національна поліція
У Києві викрили 41-річного колишнього працівника медзакладу, який вимагав у ветерана Збройних сил України 6 тисяч доларів за нібито "вирішення питання" з інвалідністю

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що ветеран звернувся до медзакладу для встановлення групи інвалідності після поранень, отриманих на передовій. За законом ця процедура є безкоштовною.

Однак зловмисник, який уже не працював у закладі, використав свої попередні зв'язки та вимагав гроші за внесення даних до електронної системи охорони здоров’я та формування направлення до експертної команди для оцінки стану здоров’я.

Під час однієї з зустрічей у медзакладі він отримав від ветерана 6 000 доларів і був затриманий поліцейськими у порядку статті 208 КПК України.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників корупційної схеми та можливі інші епізоди протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. У розмовах з дружиною "клієнта" він просив 7 тисяч доларів за свої послуги.

