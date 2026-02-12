У Києві затримали колишнього лікаря, який вимагав $6 тиc. у ветерана ЗСУ

Фото: Національна поліція

У Києві викрили 41-річного колишнього працівника медзакладу, який вимагав у ветерана Збройних сил України 6 тисяч доларів за нібито "вирішення питання" з інвалідністю

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що ветеран звернувся до медзакладу для встановлення групи інвалідності після поранень, отриманих на передовій. За законом ця процедура є безкоштовною.

Однак зловмисник, який уже не працював у закладі, використав свої попередні зв'язки та вимагав гроші за внесення даних до електронної системи охорони здоров’я та формування направлення до експертної команди для оцінки стану здоров’я.

Під час однієї з зустрічей у медзакладі він отримав від ветерана 6 000 доларів і був затриманий поліцейськими у порядку статті 208 КПК України.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників корупційної схеми та можливі інші епізоди протиправної діяльності.

