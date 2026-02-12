11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт

Фото: з відкритих джерел
Відомий український музикант, лідер гурту Ot Vinta, художник та військовослужбовець Юрій Журавель переніс тяжкий обширний інфаркт

Про це повідомляє телеканал D1 RegioNews, передає RegioNews.

За словами його дружини Наталії, протягом останніх тижнів серце музиканта подавало "тривожні натяки", поки стан не став критичним. Завдяки оперативній реакції медиків життя захисника вдалося врятувати. Від моменту виклику швидкої допомоги до проведення операції зі стентування минуло лише 40 хвилин.

Попри тяжкий стан, Юрій Журавель зберігає оптимізм. На своїй сторінці у Фейсбук він подякував дружині за підтримку.

"Жодним ворожим інфарктам не здолати мого серця, бо воно переповнене коханням. Вона поруч, тому я швидко та ретельно одужаю. Військово-морські сили надають Журавлю сили, а вона – крила", – написав музикант.

Довідка: Юрій Журавель – український музикант, художник, карикатурист, актор та громадський діяч, лідер рок-гурту Ot Vinta, заснованого у 1990-х роках.

Колектив відомий поєднанням рокабілі, панку та українського фольклору. Журавель також є автором численних патріотичних плакатів і карикатур.

У серпні 2025 року він добровільно мобілізувався до лав Збройних сил України та нині проходить службу в одній із бригад морської піхоти.

Нагадаємо, у червні 2025 року популярний український співак Микита Ломакін розповів, що його мобілізували на військову службу. За його словами, зробили це "достатньо жорстко".

