Трамп пригостив Зеленського шоколадним тортом зі своїм іменем

Фото: соцмережі

Переговори України і США у приватній резиденції Дональда Трампа у Флориді розпочалися з ланчу, на який американська сторона подала, зокрема, торт імені Трампа

Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.

Меню, яке за правилами двосторонніх зустрічей готує приймаюча сторона, містило традиційні для американської кухні блюда.

Це, зокрема, курячий бульойн, стейки, що подаються з картоплею фрі. Утім, на десерт команда Трампа підготував особливе блюдо: кожний отримав шматок шоколадного торту за назвою "Трамп".

Раніше у медіа вже з’являлися фото торта "Трамп", але цього разу десерт відрізнявся меншою кількістю шарів і золотим топпінгом.

За інформацією The Telegraph, це не перший випадок, коли Трамп на зустрічах з іноземними лідерами пропонує страви з власним іменем. У меню Мар-а-Лаго також є, наприклад, "салат з кубиками Трампа".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський раніше прибув до Флориди. Зустріч із президентом США Дональдом Трампом розпочалася о 20:00 за київським часом.

Перед зустріччю із Зеленським президент США провів, за його словами, "хорошу і дуже продуктивну" телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, утім подробиць цієї бесіди він не розкрив.

За даними ЗМІ, після зустрічі Зеленський та Трамп зателефонують європейським лідерам

Кілька днів тому Володимир Зеленський анонсував проведення зустрічі з Дональдом Трампом ще до Нового року.

Раніше журналісти повідомляли, що під час переговорів Зеленський планує усунути ключові розбіжності щодо мирної угоди, зокрема стосовно територій Донецької та Луганської областей.

