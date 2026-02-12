11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
11:40  12 лютого
Масове недомагання у Раді: депутати скаржаться на високу температуру та розлади
08:08  12 лютого
Гераскевич відмовився від компромісу МОК: лише "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2026, 10:46

Росіяни вдарили по пожежній частині у Краматорську на Донеччині: наслідки

12 лютого 2026, 10:46
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Пізно ввечері 11 лютого російські війська завдали удару по пожежно-рятувальній частині Краматорська на Донеччині

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені вікна, стеля приміщення та три одиниці пожежно-рятувальної техніки.

На щастя, постраждалих немає – на момент атаки особовий склад перебував в укритті.

"Російські окупанти уже не вперше цілеспрямовано атакують підрозділи ДСНС, намагаючись ускладнити роботу рятувальників. Попри це, надзвичайники продовжують нести службу та виконувати свої обов’язки", – наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок серії ударів російських дронів по центральній частині Барвінкового на Харківщині зросла до 13 осіб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область війна обстріли пожежна частина Краматорськ
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Сибіга про дискваліфікацію Гераскевича: це момент ганьби МОК
12 лютого 2026, 13:42
Міського голову Світловодська поновили на посаді, але його вже мобілізували
12 лютого 2026, 13:24
Скандал на Прикарпатті: поліцейський обманом привласнив 2,7 млн грн родини загиблої захисниці
12 лютого 2026, 13:08
Виплати за мертвих: в Україні викрили командирів, які "заробили" мільйони
12 лютого 2026, 12:55
На Сумщині розшукали чоловіка, який місяць ґвалтував 13-річну дівчинку та переховувався від суду
12 лютого 2026, 12:49
5 тисяч "зеленими" за інвалідність: на Харківщині викрили лікарку на хабарях
12 лютого 2026, 12:45
Під Гуляйполем офіцер РФ наказав розстрілювати українських військовополонених
12 лютого 2026, 12:27
Велика Британія посилює підтримку Києва: півмільярда фунтів на ППО
12 лютого 2026, 12:05
Масове недомагання у Раді: депутати скаржаться на високу температуру та розлади
12 лютого 2026, 11:40
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
12 лютого 2026, 11:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »