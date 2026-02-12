Фото: ДСНС

Пізно ввечері 11 лютого російські війська завдали удару по пожежно-рятувальній частині Краматорська на Донеччині

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені вікна, стеля приміщення та три одиниці пожежно-рятувальної техніки.

На щастя, постраждалих немає – на момент атаки особовий склад перебував в укритті.

"Російські окупанти уже не вперше цілеспрямовано атакують підрозділи ДСНС, намагаючись ускладнити роботу рятувальників. Попри це, надзвичайники продовжують нести службу та виконувати свої обов’язки", – наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок серії ударів російських дронів по центральній частині Барвінкового на Харківщині зросла до 13 осіб.