Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. На щастя, постраждалих серед населення немає.

Водночас, у Броварському районі внаслідок атаки пошкоджені виробничі та складські приміщення двох підприємств. Також на території двох приватних домоволодінь зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей без руйнувань. Усі відповідні служби працюють на місцях.

"Ворог не припиняє спроб залишити нас без світла, тепла і води – базових людських потреб, цілеспрямовано атакуючи об’єкти енергетики та мирні населені пункти", – зазначив Калашник та закликав громадян перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого внаслідок російської атаки у Києві зазнала пошкоджень житлова забудова в Дарницькому та Дніпровському районах. Відомо про двох постраждалих – чоловіка та жінку.

Після нічної атаки у столиці ще майже 2600 будинків залишилися без опалення.