Трамп заявив, що президенти України та Росії хочуть укласти угоду

Фото: Reuters/Al Drago

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна та РФ хочуть укласти угоду про досягнення миру

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" із посиланням на слова американського президента, передає RegioNews.

"Занадто багато людей загинуло, і я думаю, що обидва президенти хочуть укласти угоду", – зазначив Трамп.

За його словами, правитель РФ Володимир Путін "серйозно налаштований" щодо миру. Водночас президент США висловив переконання, що зустріч із Володимиром Зеленським буде "прекрасною", а також назвав українського лідера "дуже сміливим".

"Я справді вірю, що у нас є задатки до угоди, яка буде вигідною для України, вигідною для всіх. Немає нічого важливішого", – підкреслив Трамп.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський раніше прибув до Флориди. Зустріч із президентом США Дональдом Трампом розпочалася о 20:00 за київським часом.

Перед зустріччю із Зеленським президент США провів, за його словами, "хорошу і дуже продуктивну" телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, утім подробиць цієї бесіди він не розкрив.

За даними ЗМІ, після зустрічі Зеленський та Трамп зателефонують європейським лідерам

Кілька днів тому Володимир Зеленський анонсував проведення зустрічі з Дональдом Трампом ще до Нового року.

Раніше журналісти повідомляли, що під час переговорів Зеленський планує усунути ключові розбіжності щодо мирної угоди, зокрема стосовно територій Донецької та Луганської областей.

