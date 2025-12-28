16:04  28 грудня
Різанина у метро: у Києві на Контрактовій пасажир поранив двох людей під час конфлікту
13:45  28 грудня
Трагедія на водоймі на Чернігівщині: чоловік загинув, провалившись під кригу
13:00  28 грудня
На Чернігівщині внаслідок обстрілів поранено 77-річну жінку
UA | RU
UA | RU
28 грудня 2025, 21:35

Трамп заявив, що президенти України та Росії хочуть укласти угоду

28 грудня 2025, 21:35
Читайте также на русском языке
Фото: Reuters/Al Drago
Читайте также
на русском языке

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна та РФ хочуть укласти угоду про досягнення миру

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" із посиланням на слова американського президента, передає RegioNews.

"Занадто багато людей загинуло, і я думаю, що обидва президенти хочуть укласти угоду", – зазначив Трамп.

За його словами, правитель РФ Володимир Путін "серйозно налаштований" щодо миру. Водночас президент США висловив переконання, що зустріч із Володимиром Зеленським буде "прекрасною", а також назвав українського лідера "дуже сміливим".

"Я справді вірю, що у нас є задатки до угоди, яка буде вигідною для України, вигідною для всіх. Немає нічого важливішого", – підкреслив Трамп.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський раніше прибув до Флориди. Зустріч із президентом США Дональдом Трампом розпочалася о 20:00 за київським часом.

Перед зустріччю із Зеленським президент США провів, за його словами, "хорошу і дуже продуктивну" телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, утім подробиць цієї бесіди він не розкрив.

За даними ЗМІ, після зустрічі Зеленський та Трамп зателефонують європейським лідерам

Кілька днів тому Володимир Зеленський анонсував проведення зустрічі з Дональдом Трампом ще до Нового року.

Раніше журналісти повідомляли, що під час переговорів Зеленський планує усунути ключові розбіжності щодо мирної угоди, зокрема стосовно територій Донецької та Луганської областей.

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ США перемовини Зеленський Володимир Путін зустріч мирний план Трампа Трамп
Після переговорів із Зеленським Трамп планує знову зателефонувати Путіну
28 грудня 2025, 21:02
Після зустрічі у Маямі Зеленський та Трамп зателефонують європейським лідерам
28 грудня 2025, 17:05
Президент України Володимир Зеленський прибув до Маямі для зустрічі з Дональдом Трампом
28 грудня 2025, 16:17
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Сильна негода паралізувала дороги Івано-Франківщини: рятувальники евакуювали 32 людей
28 грудня 2025, 22:02
Після переговорів із Зеленським Трамп планує знову зателефонувати Путіну
28 грудня 2025, 21:02
На Київщині молода пара загинула від чадного газу: причиною став автономний обігрівач
28 грудня 2025, 18:28
Після зустрічі у Маямі Зеленський та Трамп зателефонують європейським лідерам
28 грудня 2025, 17:05
Мінімальна пенсія в Україні у 2026 році може зрости до 25 000 грн
28 грудня 2025, 16:50
Президент України Володимир Зеленський прибув до Маямі для зустрічі з Дональдом Трампом
28 грудня 2025, 16:17
Різанина у метро: у Києві на Контрактовій пасажир поранив двох людей під час конфлікту
28 грудня 2025, 16:04
На Івано-Франківщині перекинувся пасажирський автобус: одна людина загинула и 8 травмованих
28 грудня 2025, 15:00
Оголошено перемир'я: МАГАТЕ повідомляє про паузу в бойових діях на території ЗАЕС
28 грудня 2025, 14:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Всі блоги »