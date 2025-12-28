Трамп и Зеленский завершили встречу – началась онлайн-конференция с европейскими лидерами
Встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго завершилась
Об этом сообщают СМИ, передает RegioNews.
После окончания двусторонних переговоров лидеры присоединились к видеоконференции с представителями европейских государств.
Подробности онлайн-конференции пока не раскрываются.
Впоследствии пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил завершение разговора между Зеленским и Трампом.
Переговоры продолжались более двух часов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 декабря, прибыл во Флориду. Встреча с президентом США Дональдом Трампом началась в 20:00 по киевскому времени.
Как известно, украинскую делегацию угощали куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени Трампа – "Trump chocolate cake".
Перед встречей с Зеленским президент США провел, по его словам, "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, однако подробностей этой беседы он не раскрыл.
Ранее журналисты сообщали, что во время переговоров Зеленский планирует устранить ключевые разногласия по мирному соглашению, в частности по территориям Донецкой и Луганской областей.
