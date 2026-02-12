11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
11:40  12 лютого
Масове недомагання у Раді: депутати скаржаться на високу температуру та розлади
08:08  12 лютого
Гераскевич відмовився від компромісу МОК: лише "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026
12 лютого 2026, 10:18

Готували удар росіян по Київщині: СБУ затримала двох агентів ФСБ

12 лютого 2026, 10:18
Фото: СБУ
Контррозвідка СБУ затримала на Київщині ще двох російських агентів. На замовлення ФСБ вони готували координати для нового обстрілу столичного регіону України

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, фігуранти відстежували і передавали окупантам геолокації військових частин Сил оборони, зокрема й розташування авіаційних баз.

Співробітники СБУ викрили зловмисників, задокументували їхню роботу на ворога, а на фінальному етапі – затримали. Також СБУ вжила заходи для убезпечення локацій Сил оборони, що перебували в зоні активності агентів.

Як встановило розслідування, коригуванням обстрілів займалися двоє місцевих наркозалежних. Фігуранти потрапили у поле зору ворога, коли шукали гроші "на дозу" у профільних групах Телеграм-каналів.

За обіцянку "швидких заробітків" агенти об’їжджали область на громадському транспорті, фіксуючи територію режимних об’єктів на смартфони.

Також коригувальники обходили периметри потенційних "цілей" та фотографували їх з далекої відстані або знімали на відео під виглядом телефонної розмови. Зібрану інформацію вони месенджером пересилали ФСБ.

Під час обшуків у затриманих вилучили смартфони із доказами роботи на ворога.

Агентам оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента ГРУ, який готував координати для повітряних атак рашистів по Волинській, Рівненській і Тернопільській областях. Наведенням російських обстрілів займався завербований ворогом 42-річний переселенець з Луганщини.

