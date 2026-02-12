Фото: прокуратура

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Атака тривала орієнтовно з 01:30 до 04:00. Росіяни застосували балістичні ракети та ударні безпілотники типу "Герань-2".

Внаслідок влучань пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, сталося загоряння складської будівлі одного з підприємств. Пошкоджені гаражі фермерського господарства та житлові будинки.

Загинули дві людини: чоловік та жінка. Ще шестеро людей отримали поранення та перебувають у стані гострого шоку.

Правоохоронці документують наслідки ворожого обстрілу.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок серії ударів російських дронів по центральній частині Барвінкового на Харківщині зросла до 13 осіб.