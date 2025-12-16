У Кропивницькому водій у нетверезому стані збив підлітка

Фото: Національна поліція

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП за участі неповнолітнього. Аварія трапилася 15 грудня на вулиці Яновського в місті Кропивницькому

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що водій транспортного засобу, 1977 року народження, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Під час руху він виїхав за межі проїзної частини та наїхав на неповнолітнього пішохода, 2010 року народження, який знаходився поза проїзною частиною.

Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу.

Відомості за фактом події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Поліцейські продовжують встановлювати всі обставини пригоди.

