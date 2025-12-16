15:16  16 грудня
В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
16 грудня 2025, 15:07

Росіяни запускають бронепоїзд на окупованій частині Запорізької області

16 грудня 2025, 15:07
фото: t.me/andriyshTime
РФ намагається відновити залізничне сполучення на окупованій частині Запорізької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на директора ГО "Центр вивчення окупації" Петра Андрющенка.

За його словами, у Мелітополі в депо за участі російського Мінтрансу, зібрали спеціально підготовлений поїзд із "посиленою системою захисту".

До складу потяга включено окрему секцію з обладнанням для протидії БПЛА, додатково укріплено кабіни машиністів і паливні баки, а ходову частину локомотива прикрито металевими листами.

Окупанти пояснюють це необхідністю "забезпечення безпеки локомотивних бригад та збереження вантажів" на ділянці Волноваха – Мелітополь.

"Фактично йдеться про спробу налагодити рух залізницею в зоні постійної небезпеки, де навіть цивільна інфраструктура вимушено переводиться у напіввійськовий режим", – зазначає Андрющенко.

Нагадаємо, упродовж минулої доби армія РФ завдала 850 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих ударів 14 людей дістали поранення.

