Росіяни запускають бронепоїзд на окупованій частині Запорізької області
РФ намагається відновити залізничне сполучення на окупованій частині Запорізької області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на директора ГО "Центр вивчення окупації" Петра Андрющенка.
За його словами, у Мелітополі в депо за участі російського Мінтрансу, зібрали спеціально підготовлений поїзд із "посиленою системою захисту".
До складу потяга включено окрему секцію з обладнанням для протидії БПЛА, додатково укріплено кабіни машиністів і паливні баки, а ходову частину локомотива прикрито металевими листами.
Окупанти пояснюють це необхідністю "забезпечення безпеки локомотивних бригад та збереження вантажів" на ділянці Волноваха – Мелітополь.
"Фактично йдеться про спробу налагодити рух залізницею в зоні постійної небезпеки, де навіть цивільна інфраструктура вимушено переводиться у напіввійськовий режим", – зазначає Андрющенко.
Нагадаємо, упродовж минулої доби армія РФ завдала 850 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих ударів 14 людей дістали поранення.