В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
16 грудня 2025, 14:52

На Одещині судитимуть прикордонника, який переправляв ухилянтів до Молдови

16 грудня 2025, 14:52
Фото: ДБР
Завершено досудове розслідування щодо інспектора прикордонної служби, який організував для військовозобов’язаних нелегальний канал перетину кордону з Молдовою. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Наразі фігурант перебуває під домашнім арештом. Його обвинувачують у незаконному переправленні осіб через держкордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Зловмисник вніс заставу майже 1 млн грн, які на його прохання направили для підтримки обороноздатності ЗСУ.

Обвинуваченому загрожує до 9 років увʼязнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, після року служби прикордонник вирішив перетворити свої знання про охорону кордону на бізнес. Він знав маршрути патрулювання, особливості місцевості та графіки чергувань колег. За 9 тисяч доларів інспектор запропонував двом чоловікам переправити їх на власному авто до Молдови поза пунктами пропуску. Інспектора затримали у вересні 2025 року під час отримання всієї суми оплати за "послугу".

