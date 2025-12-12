На Київщині через отруєння помер чоловік, дві жінки – у лікарні

Фото: поліція

В селі Хотів 9 грудня чоловік знайшов родичів у будинку у непритомному стані. Він викликав поліцію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місце прибули поліція, медики, рятувальники та працівники газової служби. Попри зусилля медиків і проведені реанімаційні заходи, 33-річний чоловік помер у будинки. Двох жінок 66 та 87 років доставили до лікарні.

За попереднім висновком судмедекспертизи, причиною смерті стало харчове отруєння.

За даним фактом відкрито провадження за ст. 115 ККУ (з поміткою "нещасний випадок"). Поліція з’ясовує всі обставини події.

