Фото: ДПСУ

Монети, викарбувані орієнтовно у IV–II століттях до нашої ери, виявили прикордонники в одному з пунктів пропуску на Одещині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Громадянка України, прямуючи до Болгарії, намагалася перевезти монети серед особистих речей.

Ймовірно, монети виготовлені з бронзи та могли перебувати в обігу на території давньогрецького Пантікапея, Македонії та острова Родос. Жодних дозвільних документів на їх вивіз за кордон жінка не мала.

Колекцію вилучили до рішення суду. Експертиза визначить, чи становлять монети культурну або історичну цінність.

Нагадаємо, раніше на Одещині прикордонники виявили у 62-річної українки велику колекцію старовинних марок – майже 600 штук, датованих 1908-1980 роками.