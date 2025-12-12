Українка намагалася таємно вивезти до Болгарії старовинні монети
Монети, викарбувані орієнтовно у IV–II століттях до нашої ери, виявили прикордонники в одному з пунктів пропуску на Одещині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Громадянка України, прямуючи до Болгарії, намагалася перевезти монети серед особистих речей.
Ймовірно, монети виготовлені з бронзи та могли перебувати в обігу на території давньогрецького Пантікапея, Македонії та острова Родос. Жодних дозвільних документів на їх вивіз за кордон жінка не мала.
Колекцію вилучили до рішення суду. Експертиза визначить, чи становлять монети культурну або історичну цінність.
Нагадаємо, раніше на Одещині прикордонники виявили у 62-річної українки велику колекцію старовинних марок – майже 600 штук, датованих 1908-1980 роками.
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Генпрокурор Кравченко заявив, що не планує звільнятися і пригрозив дістатися до кожного зі своїх недоброзичливців
12 грудня 2025, 14:58На Львівщині судили командира через СЗЧ п'ятьох військових
12 грудня 2025, 14:55Політичні інсайди: "колективний Єрмак" та кадрові перестановки
12 грудня 2025, 14:44Росіяни атакували дронами громаду на Харківщині: шестеро постраждалих
12 грудня 2025, 14:41На Рівненщині водій міжнародного автобуса залишив неповнолітню на заправці
12 грудня 2025, 14:40У Харкові чоловік посварився з дружиною та влаштував стрілянину в підʼїзді багатоповерхівки
12 грудня 2025, 14:29У Києві пенсіонерка віддала аферистам 362 тисячі на "лікування сина"
12 грудня 2025, 14:25На Хмельниччині посадовці військової частини відправляли підлеглих працювати на приватній СТО
12 грудня 2025, 14:18На Сумщині російський "Шахед" атакував спортивну школу під час тренувань дітей
12 грудня 2025, 14:10Загиблий та поранені: у Житомирі судитимуть підлітків, які влаштували теракт
12 грудня 2025, 13:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі блоги »