У ДТП на трасі у Житомирській області загинув мотоцикліст

Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
ДТП сталася вдень 11 грудня на трасі "Київ – Чоп" поблизу села Нова Романівка у Звягельському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen, за кермом якого перебував 52-річний житель Житомира, та мотоцикла Musstang.
На жаль, від отриманих травм мотоцикліст – 49-річний житель Звягеля –загинув.
Правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події.
Нагадаємо, 9 грудня на Буковині легковик врізався у вантажівку. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро юнаків.
11 грудня 2025
