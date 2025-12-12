Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід

Фото: Суспільне Чернігів

Поліцейській, яка на службовому авто збила на смерть 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Відповідне рішення ухвалив суддя Деснянського районного суду Чернігова Богдан Крапивний.

Під час засідання затримана розповіла, що керувала службовим авто та їхала на виклик щодо ДТП. За її словами, проблискові маячки працювали, а звуковий сигнал вона подавала тричі.

На запитання судді, чому сигнал постійно не працював, поліцейська пояснила, що люди часто не реагують на нього, але кілька коротких сигналів спрацьовують краще.

Керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Дейнека клопотав про запобіжний захід без можливості внесення застави, аргументуючи це ризиком втечі та впливу на свідків. Захисниця затриманої Леся Вертелецька просила про домашній арешт.

"Застосовано тримання під вартою, оскільки підозра обґрунтована і існують ризики, на які посилалася сторона обвинувачення. Однак вони не настільки ймовірні, щоб заборонити внесення застави. Розмір застави забезпечує виконання цих ризиків і гарантує належну процесуальну поведінку", – пояснив суддя.

Сергій Дейнека додав, що прокуратура, ймовірно, звертатиметься до апеляції.

Нагадаємо, на Чернігівщині поліцейський автомобіль збив двох пішоходів. Жінка зазнала травм, а дитина загинула. ДТП сталася в середу, 10 грудня, у місті Прилуки Чернігівської області.

Раніш в Херсоні поліцейський за кермом службового авто Renault Express збив пішохода, який переходив дорогу. Від отриманих травм чоловік помер на місці.