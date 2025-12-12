12:49  12 грудня
У Києві затримали чоловіків, які влаштували теракти у Деснянському районі
09:26  12 грудня
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
08:25  12 грудня
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
UA | RU
UA | RU
12 грудня 2025, 13:35

На Рівненщині водій на смерть збив чоловіка: лікарі боролись за його життя

12 грудня 2025, 13:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась вчора, 11 грудня, близько 17 години на трасі "Городище-Рівне-Староконстянтинів" поблизу села Нова Любомирка. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

24-річний водій Skoda Octavia наїхав на 58-річного рівнянина, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП потерпілого госпіталізували із відкритою черепно-мозковою травмою, переломом ніг та шийних хребців. Лікарі майже шість годин боролись за його життя, проте, на жаль, чоловік помер.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині службовий автомобіль поліції збив двох пішоходів на регульованому переході. Жінка зазнала травм, а дитина загинула.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Чернігівська область
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
12 грудня 2025, 08:25
На Дніпропетровщині водія затисло у ДТП: рятувальники терміново деблокували 39-річного чоловіка
11 грудня 2025, 20:52
На Київщині Mercedes збив жінку на смерть
11 грудня 2025, 17:35
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Генпрокурор Кравченко заявив, що не планує звільнятися і пригрозив дістатися до кожного зі своїх недоброзичливців
12 грудня 2025, 14:58
На Львівщині судили командира через СЗЧ п'ятьох військових
12 грудня 2025, 14:55
Політичні інсайди: "колективний Єрмак" та кадрові перестановки
12 грудня 2025, 14:44
Росіяни атакували дронами громаду на Харківщині: шестеро постраждалих
12 грудня 2025, 14:41
На Рівненщині водій міжнародного автобуса залишив неповнолітню на заправці
12 грудня 2025, 14:40
У Харкові чоловік посварився з дружиною та влаштував стрілянину в підʼїзді багатоповерхівки
12 грудня 2025, 14:29
У Києві пенсіонерка віддала аферистам 362 тисячі на "лікування сина"
12 грудня 2025, 14:25
На Хмельниччині посадовці військової частини відправляли підлеглих працювати на приватній СТО
12 грудня 2025, 14:18
На Сумщині російський "Шахед" атакував спортивну школу під час тренувань дітей
12 грудня 2025, 14:10
Загиблий та поранені: у Житомирі судитимуть підлітків, які влаштували теракт
12 грудня 2025, 13:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Мар'яна Безугла
Всі блоги »