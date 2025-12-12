На Рівненщині водій на смерть збив чоловіка: лікарі боролись за його життя

Фото: Нацполіція

Аварія сталась вчора, 11 грудня, близько 17 години на трасі "Городище-Рівне-Староконстянтинів" поблизу села Нова Любомирка. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

24-річний водій Skoda Octavia наїхав на 58-річного рівнянина, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП потерпілого госпіталізували із відкритою черепно-мозковою травмою, переломом ніг та шийних хребців. Лікарі майже шість годин боролись за його життя, проте, на жаль, чоловік помер.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині службовий автомобіль поліції збив двох пішоходів на регульованому переході. Жінка зазнала травм, а дитина загинула.