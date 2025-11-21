Зеленський звернувся до українців: країна стоїть перед тяжким вибором

Скриншот із відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором

Про це він сказав у своєму зверненні до українців, передає RegioNews.

"Зараз один із найважчих моментів нашої історії… Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча, та подальші ризики. Життя без свободи, гідності і справедливості, і щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі. Від нас чекатимуть відповідь", – сказав президент.

За його словами, рівень тиску на Україну нині є "одним із найважчих" за весь час війни.

Зеленський також закликав українців та політичні сили до консолідації й припинення внутрішніх конфліктів.

"Я звертаюся до всіх українців. Треба зібратись. Прийти в себе. Припинити срач. Припинити політичні ігрища. Держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об’єднано. Уряд воюючої країни має працювати ефективно. І всі ми разом маємо не забувати й не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи можливу передачу частини територій Росії, обмеження чисельності ЗСУ та позаблоковість країни. У той же час, план пропонує гарантії безпеки від США та масштабну економічну підтримку для відновлення України.

Раніше повідомлялося, що за даними ЗМІ, ЄС та Україна відхилили ключові частини мирного плану США.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії