25 листопада 2025, 19:25

Через 2 дні: Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Трампом щодо миру

25 листопада 2025, 19:25
Фото: Телеграм/Андрій Єрмак
Українська сторона готується до переговорів із США, щоб остаточно узгодити ключові елементи плану припинення війни з Росією

Про це повідомляє глава Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Axios, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський прагне провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом найближчими днями, щоб остаточно погодити американо-український план завершення війни з Росією. За словами голови Офісу Президента Андрія Єрмака, зустріч може відбутися вже на День подяки.

Як зазначив Єрмак в інтерв’ю Axios, більшість ключових пунктів плану вже погоджені на принциповому рівні. Початковий американський проєкт із 28 пунктів скоротили до 19, залишивши лише положення, що безпосередньо стосуються припинення війни та гарантій безпеки для України. Низку положень адаптували так, щоб вони відповідали інтересам Києва та поважали "червоні лінії" країни.

Головним питанням, що потребує особистого обговорення між лідерами, залишаються територіальні питання. Перший варіант передбачав передачу Росії додаткових земель, що викликало різку реакцію в Україні. Нині проєкт змінили, аби він не передбачав подальших територіальних поступок, а натомість надав Україні потужні юридично зобов’язуючі гарантії безпеки.

Єрмак підкреслив, що американська сторона позитивно відреагувала на пропозицію оформити гарантії у вигляді офіційного договору. Україна зберігає курс на інтеграцію в НАТО, але наразі продовжує діяти у межах реалій, коли членства в Альянсі ще немає.

Нагадаємо, в американському мирному плані для України пропонувалося обмежити чисельність Збройних сил до 600 тисяч. Тепер же ключовий пункт прибрали.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
