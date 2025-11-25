Віткофф летить до Путіна, щоб узгодити "мирний план" щодо України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп доручив спецпосланнику Стівену Віткоффу зустрітися з правителем РФ Володимиром Путіним у Москві для остаточного узгодження «мирного плану

Як передає RegioNews, про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Трампа зазначив, початковий "мирний план" із 28 пунктів "був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності".

"З метою остаточного узгодження цього мирного плану я доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з Путіним у Москві, а міністр Сухопутних військ Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною", – повідомив він.

Нагадаємо, українська сторона готується до переговорів із США, щоб остаточно узгодити ключові елементи плану припинення війни з Росією. Зокрема Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Трампом.