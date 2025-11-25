22:59  25 листопада
РФ завдала удару по житловому будинку в Запоріжжі
17:54  25 листопада
На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками
16:59  25 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає до +17
25 листопада 2025, 21:59

Зеленський запропонував європейським лідерам приєднатися до його зустрічі з Трампом

25 листопада 2025, 21:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб лідери країн ЄС брали участь у його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом

Про це український лідер заявив на зустрічі "коаліції рішучих", передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна,.

Зеленський зауважив, що він уже готовий до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Є чутливі моменти для обговорення, вони все ще є, і ми вважаємо, що участь європейських лідерів (у зустрічі – ред.) може виявитися корисною", – зазначив він.

Як повідомлялось, у новому мирному плані США для України зник пункт про чисельність українських військ. За даними Financial Times, спершу США пропонували скоротити армію до 600 тисяч, але згодом Київ погодився на ліміт у 800 тисяч військових. Зеленський раніше повідомляв, що у ЗСУ служать близько 880 тисяч бійців, тож оновлений план враховує реальний стан оборони та відмовляється від жорстких обмежень.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
