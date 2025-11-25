Зеленський запропонував європейським лідерам приєднатися до його зустрічі з Трампом

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб лідери країн ЄС брали участь у його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом

Про це український лідер заявив на зустрічі "коаліції рішучих", передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна,.

Зеленський зауважив, що він уже готовий до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Є чутливі моменти для обговорення, вони все ще є, і ми вважаємо, що участь європейських лідерів (у зустрічі – ред.) може виявитися корисною", – зазначив він.

Як повідомлялось, у новому мирному плані США для України зник пункт про чисельність українських військ. За даними Financial Times, спершу США пропонували скоротити армію до 600 тисяч, але згодом Київ погодився на ліміт у 800 тисяч військових. Зеленський раніше повідомляв, що у ЗСУ служать близько 880 тисяч бійців, тож оновлений план враховує реальний стан оборони та відмовляється від жорстких обмежень.